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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Жуан
Статистика
€ 1,50 млн
Жуан - статистика
Венеция
10 июня 1991 (35)
#15 | Защитник
185 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
69' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
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Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
69' - 90'
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