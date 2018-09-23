Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 Германия. Бундеслига 2018/2019 Суперкубок Германии 2018 Чемпионат мира 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Кубок Америки 2015 Клубный чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014