Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Абызов - статистика

Завершил карьеру
24 июля 1992 (34)
#18 | Защитник
170 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
12
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Сочи
2 : 3
27.10.2015
Торпедо Вл
1' - 58'
30'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Химки
1 : 0
22.10.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
80'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Волга
1 : 2
11.10.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
83'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Торпедо Вл
3 : 2
05.10.2015
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 2
01.10.2015
Торпедо Вл
1' - 69'
22'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Торпедо Вл
0 : 0
27.09.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 1
15.09.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Строгино
0 : 0
08.09.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Торпедо Вл
2 : 1
01.09.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Коломна
1 : 3
25.08.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.08.2015
Спартак К
58' - 90'
83'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Торпедо Вл
0 : 0
28.07.2015
Химки
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Текстильщик
1 : 0
20.07.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
2
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
11
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+