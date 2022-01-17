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Павел Карасев
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Павел Карасев - новости
Завершил карьеру
10 июля 1992 (34), Дрезна
#18 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Нижний Новгород» подписал экс-игрока «Тамбова» Карасева
2022.01.17 07:23
1
Рыжиков, Ойеволе, Карасев – в старте «Тамбова» на матч с «Ахматом»; Тимофеев, Бериша, Мелкадзе сыграют у гостей
2020.11.07 18:20
2
Рыжиков, Карасев, Рабиу – в основе «Тамбова» на игру с «Динамо»; Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер выйдут у гостей
2020.11.01 18:14
Фото
Акинфеев, Влашич и Деспотович – в символической сборной шестого тура РПЛ по версии WhoScored
2020.08.31 21:59
Щенников, Набабкин, Дзагоев сыграют с первых минут у ЦСКА; Рыжиков, Карасев, Панченко – в старте «Тамбова»
2020.08.15 16:44
5
Маслов, Умяров, Бакаев – в основе «Спартака» на матч с «Тамбовом»; Карасев, Обухов, Федчук сыграют у гостей
2020.07.04 17:26
22
Фото
Полузащитник «Тамбова» П. Карасeв после матча с «Крыльями» подарил свою футболку арбитру С. Карасeву
2020.03.17 01:32
3
Гудиев, Исмаэл, Понсе – в старте «Ахмата» на матч с «Тамбовом»; Шелия, Ойеволе, Карасев сыграют у гостей
2019.08.31 18:13
4
Карасев, Гогуа – в основе «Тамбова» на матч с «Арсеналом»; Комбаров, Денисов, Ломовицкий сыграют у гостей
2019.08.04 15:30
«СКА-Хабаровск» сообщил о расставании с 13 игроками, включая Канунникова
2018.05.15 12:59
14
Карасев – в старте «Анжи» на встречу с «Амкаром», в воротах которого сыграет Нигматуллин
2017.07.21 18:49
2
Два бывших игрока «СКА-Хабаровск» могут перейти в «Анжи»
2017.06.07 16:43
5
«СКА-Хабаровск» покинуло 12 футболистов
2017.06.07 11:28
10
Голкипер «Анжи» перешел в «СКА-Хабаровск»
2016.06.28 11:42
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