Полузащитник «Тамбова» П. Карасeв после матча с «Крыльями» подарил свою футболку арбитру С. Карасeву

В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

После финального свистка полузащитник «Тамбова» Павел Карасев подарил своему однофамильцу арбитру игровую футболку.

«Один Карасeв хорошо, а два – лучше», – говорится в описании к фото, которое выложила в твиттере пресс-служба «Тамбова».