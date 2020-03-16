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    Полузащитник «Тамбова» П. Карасeв после матча с «Крыльями» подарил свою футболку арбитру С. Карасeву

    В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0.

    Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

    После финального свистка полузащитник «Тамбова» Павел Карасев подарил своему однофамильцу арбитру игровую футболку.

    «Один Карасeв хорошо, а два – лучше», – говорится в описании к фото, которое выложила в твиттере пресс-служба «Тамбова».

    Источник: Официальный твиттер «Тамбова»

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