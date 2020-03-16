Полузащитник «Тамбова» П. Карасeв после матча с «Крыльями» подарил свою футболку арбитру С. Карасeву

В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
После финального свистка полузащитник «Тамбова» Павел Карасев подарил своему однофамильцу арбитру игровую футболку.
«Один Карасeв хорошо, а два – лучше», – говорится в описании к фото, которое выложила в твиттере пресс-служба «Тамбова».
После матча #ТамбовКрылья Павел Карасeв подарил игровую футболку своему однофамильцу арбитру Сергею Карасeву!Один Карасeв хорошо, а два – лучше pic.twitter.com/R275rHq2KK— ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 16, 2020