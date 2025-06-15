Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Карасев - статистика

Завершил карьеру
10 июля 1992 (34), Дрезна
#18 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Авангард
3 : 0
15.06.2025
Иртыш
1' - 57'
25'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Иртыш
0 : 2
07.06.2025
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
1 : 1
31.05.2025
Иртыш
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 4
25.05.2025
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Калуга
1 : 2
17.05.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 1
10.05.2025
Динамо-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Текстильщик
2 : 0
03.05.2025
Иртыш
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 1
26.04.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Муром
0 : 2
21.04.2025
Иртыш
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Иртыш
4 : 0
16.04.2025
Динамо Киров
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Иртыш
0 : 0
05.04.2025
Форте
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 0
29.03.2025
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Динамо-2
2 : 0
22.03.2025
Иртыш
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Иртыш
0 : 1
15.03.2025
Текстильщик
1' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Вл
0 : 0
08.03.2025
Иртыш
1' - 63'
10'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 1
01.03.2025
Авангард
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+