Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011