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Ферхан Хасани
Статистика
Ферхан Хасани - статистика
Завершил карьеру
18 июня 1990 (36), Тетово
#24 | Нападающий
183 см | 75 кг
Северная Македония
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Германия. Бундеслига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шкендия
6
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
1 : 2
11.08.2022
АИК
1' - 120'
22'
Лига конференций, 3 раунд
АИК
1 : 1
04.08.2022
Шкендия
1' - 90'
1'
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
28.07.2022
Валмиера
1' - 79'
11'
54'
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
1 : 2
21.07.2022
Шкендия
1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Арарат
2 : 2
14.07.2022
Шкендия
1' - 90'
45'
44'
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
2 : 0
07.07.2022
Арарат
66' - 90'
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