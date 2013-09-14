Рио Миячи - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Рио
|Фамилия
|Миячи
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Рио
|Фамилия
|Миячи
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2014
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|29.12.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|28.09.2013
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|22.09.2013
|73' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:3
|Арсенал (Лондон)