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    Рио Миячи - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Рио
    Фамилия Миячи
    Команда Санкт-Паули
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2014 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    29.12.2013 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:1 Арсенал (Лондон)
    06.10.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Арсенал (Лондон)
    28.09.2013 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:2 Арсенал (Лондон)
    22.09.2013 73' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2013 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:3 Арсенал (Лондон)
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