Анатолий Шевченко - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|46' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|90'
|01.11.2015
|1' -84'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|25.10.2015
|46' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.10.2015
|63' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|11.10.2015
|75' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|21.09.2015
|1' -46'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.09.2015
|57' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.2015
|75' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|18.08.2015
|1' -65'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:2
|Динамо (Ставрополь)
|17'
|11.08.2015
|1' -72'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.08.2015
|1' -46'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.07.2015
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|25' 41' 13'
|20.07.2015
|1' -46'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|19'