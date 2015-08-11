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    Анатолий Шевченко - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Анатолий
    Отчество Александрович
    Фамилия Шевченко
    Команда СтавропольАгроСоюз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 13 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 46' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    90'
    01.11.2015 1' -84' Черноморец (Новороссийск) 4:0 МИТОС (Новочеркасск)
    25.10.2015 46' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.10.2015 63' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Алания (Владикавказ)
    11.10.2015 75' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    21.09.2015 1' -46' Краснодар-2 (Краснодар) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.09.2015 57' -90' Астрахань (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.09.2015 75' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 1' -65' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    17'
    11.08.2015 1' -72' МИТОС (Новочеркасск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.08.2015 1' -46' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.07.2015 1' -46' Алания (Владикавказ) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    25' 41' 13'
    20.07.2015 1' -46' Дружба (Майкоп) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    19'
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