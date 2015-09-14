Адам Датхужев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Отчество
|Рустемович
|Фамилия
|Датхужев
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|64
|Имя
|Адам
|Отчество
|Рустемович
|Фамилия
|Датхужев
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|13
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Динамо (Ставрополь)
|26.10.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|11.10.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|08.10.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|1' -75'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|21.09.2015
|1' -79'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|56' 70'
|14.09.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|51'
|04.08.2015
|1' -79'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|70' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|45'