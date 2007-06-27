Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Курбан Алиев - статистика

    Имя Курбан
    Отчество Шихбубаевич
    Фамилия Алиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 августа 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 ЦСКА (Москва)
    • Читайте нас: 
    11