Никола Глигоров - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Глигоров
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1983 (39 лет)
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Глигоров
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1983 (39 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вардар
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Вардар (Скопье)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Вардар (Скопье)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Вардар (Скопье)
|19.10.2017
|1' -90'
|Вардар (Скопье)
|0:6
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.09.2017
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Вардар (Скопье)
|14.09.2017
|1' -64'
|Вардар (Скопье)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)