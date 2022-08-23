Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011