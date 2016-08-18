|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|76' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Олимпиакос (Пирей)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|4:1
|Астана (Астана)
|29.09.2016
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|15.09.2016
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|25.08.2016
|90' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Арука (Арука)
|94'
|18.08.2016
|1' -90'
|Арука (Арука)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)