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    Алехандро Домингес - статистика

    Полузащитник
    Имя Алехандро
    Фамилия Домингес
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ланус
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 76' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:0 Олимпиакос (Пирей)
    03.11.2016 Был в запасе Астана (Астана) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    20.10.2016 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 4:1 Астана (Астана)
    29.09.2016 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:1 АПОЭЛ (Никосия)
    15.09.2016 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    25.08.2016 90' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Арука (Арука)
    94'
    18.08.2016 1' -90' Арука (Арука) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
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