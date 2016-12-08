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Алехандро Домингес
Статистика
Алехандро Домингес - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1981 (45), Ланус
#10 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Греция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
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Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
АПОЭЛ
2 : 0
08.12.2016
Олимпиакос
76' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Астана
1 : 1
03.11.2016
Олимпиакос
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
4 : 1
20.10.2016
Астана
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Олимпиакос
0 : 1
29.09.2016
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
0 : 1
15.09.2016
Олимпиакос
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Олимпиакос
2 : 1
25.08.2016
Арука
90' - 90'
94'
Лига Европы, 4 раунд
Арука
0 : 1
18.08.2016
Олимпиакос
1' - 90'
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