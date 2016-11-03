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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Олимпиакос
Астана - Олимпиакос: обзор матча 03 ноября 2016
Астана
03.11.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
8'
Д. Деспотович
30'
Себа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Олимпиакос
Замена
Г. Наджарян
️️️️
П. Твумаси
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Андруцос
️️️️
А. Мартинш
Замена
Б. Кульбеков
️️️️
Д. Деспотович
82'
81'
Замена
А. Ромао
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
72'
64'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
Г. Мантатис
62'
Желтая карточка
А. Бухалакис
Желтая карточка
П. Твумаси
57'
30'
ГОЛ! 1:1!
Себа
Пас отдал
Г. Мантатис
ГОЛ! 1:0!
Д. Деспотович
Пас отдал
П. Твумаси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
15
Абзал Бейсебеков
АП
27
Патрик Твумаси
ПП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
77
Георгиос Мантатис
ЦП
28
Андре Мартинш
АП
41
Андреас Бухалакис
ПП
92
Себа
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Астана
35
Александр Мокин
ВР
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
95
Аманбол Алиев
ЦФ
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
3-4-1-2
1
Ерич
77
Шомко
2
Малый
24
Шитов
27
Логвиненко
88
Максимович
7
Мужиков
27
Твумаси
15
Бейсебеков
21
Деспотович
30
Кабананга
4-3-1-2
1
Леали
3
Эльабделлауи
4
Ботиа
4
Рецос
2
Виана
41
Бухалакис
77
Мантатис
91
Камбьяссо
28
Мартинш
7
Кардосо
92
Себа
21
Деспотович
28
Кульбеков
28
Кульбеков
21
Деспотович
27
Твумаси
19
Наджарян
19
Наджарян
27
Твумаси
28
Мартинш
16
Андруцос
16
Андруцос
28
Мартинш
77
Мантатис
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
77
Мантатис
91
Камбьяссо
15
Ромао
15
Ромао
91
Камбьяссо
Остались в запасе
Астана
Олимпиакос
21
Мади Жакипбаев
ЦП
6
Абай Жунусов
ОП
95
Аманбол Алиев
ЦФ
35
Александр Мокин
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
Главный тренер
Станимир Стойлов
1
Стефанос Капино
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
21
Мади Жакипбаев
ЦП
6
Абай Жунусов
ОП
95
Аманбол Алиев
ЦФ
35
Александр Мокин
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Астана - Олимпиакос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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