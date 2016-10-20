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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Астана
Олимпиакос - Астана: обзор матча 20 октября 2016
Олимпиакос
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
4 : 1
Завершен
Астана
25'
Д. Фигейраш
33'
Т. Эльюнусси
34'
Себа
65'
Себа
54'
Ж. Кабананга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Астана
84'
Желтая карточка
П. Твумаси
80'
Желтая карточка
С. Мужиков
Замена
А. Бухалакис
️️️️
К. Фортунис
79'
77'
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Л. Миливойевич
74'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
72'
72'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Ж. Кабананга
Замена
Г. Мантатис
️️️️
Т. Эльюнусси
69'
ГОЛ! 4:1!
Себа
Пас отдал
О. Кардосо
65'
63'
Замена
С. Мужиков
️️️️
А. Тагыберген
60'
Желтая карточка
Ж. Кабананга
59'
Замена
И. Шитов
️️️️
Т. Нусербаев
58'
Вторая желтая
Р. Каньяс
54'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Кабананга
48'
Желтая карточка
А. Тагыберген
44'
Желтая карточка
Р. Каньяс
ГОЛ! 3:0!
Себа
Пас отдал
Т. Эльюнусси
34'
ГОЛ! 2:0!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
Л. Миливойевич
33'
Желтая карточка
А. Ботиа
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фигейраш
Пас отдал
К. Фортунис
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Лука Миливойевич
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
77
Георгиос Мантатис
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
3-2-3-1-2
1
Леали
90
Фигейраш
4
Ботиа
3
Да Кошта
22
Мартинес
4
Рецос
18
Эльюнусси
28
Мартинш
19
Миливойевич
7
Фортунис
92
Себа
7
Кардосо
3-2-3-2
1
Ерич
17
Нусербаев
15
Бейсебеков
5
Аничич
2
Малый
77
Шомко
8
Тагыберген
88
Каньяс
27
Логвиненко
27
Твумаси
30
Кабананга
18
Эльюнусси
77
Мантатис
77
Мантатис
18
Эльюнусси
19
Миливойевич
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
19
Миливойевич
7
Фортунис
41
Бухалакис
41
Бухалакис
7
Фортунис
17
Нусербаев
24
Шитов
24
Шитов
17
Нусербаев
8
Тагыберген
7
Мужиков
7
Мужиков
8
Тагыберген
30
Кабананга
21
Деспотович
21
Деспотович
30
Кабананга
Остались в запасе
Олимпиакос
Астана
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
35
Александр Мокин
ВР
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
35
Александр Мокин
ВР
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Олимпиакос - Астана
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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