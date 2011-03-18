Расул Фарфутдинов - статистика
#51 | Вратарь
|Имя
|Расул
|Отчество
|Зинурович
|Фамилия
|Фарфутдинов
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Расул
|Отчество
|Зинурович
|Фамилия
|Фарфутдинов
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|2
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2011
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.07.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:5
|Динамо (мол) (Москва)
|25.06.2011
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.06.2011
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.06.2011
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|28.05.2011
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.05.2011
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.04.2011
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|18.03.2011
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)