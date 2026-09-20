Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вячеслав Зинков - статистика

Химик
26 мая 1993 (33)
#8 | Полузащитник
185 см | 72 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
3 : 0
30.08.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
1' - 66'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
19
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
3 : 0
30.08.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Химик
2 : 1
16.08.2026
Оренбург-2
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Рубин-2
1 : 3
09.08.2026
Химик
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Химик
5 : 0
02.08.2026
Носта
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Динамо Брл
0 : 4
26.07.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
2 : 0
12.07.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Оренбург-2
1 : 2
07.06.2026
Химик
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Химик
1 : 1
30.05.2026
Рубин-2
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
0 : 1
24.05.2026
Химик
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Химик
4 : 1
17.05.2026
Динамо Брл
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Акрон-2
1 : 5
10.05.2026
Химик
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+