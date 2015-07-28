Аслан Тохосашвили - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Аслан
|Отчество
|Важаевич
|Фамилия
|Тохосашвили
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|64
|Имя
|Аслан
|Отчество
|Важаевич
|Фамилия
|Тохосашвили
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|76' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|18.10.2015
|86' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Терек-2 (Грозный)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|12.08.2015
|81' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|82'
|04.08.2015
|1' -83'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2015
|58' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|72' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)