|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|14.10.2011
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.09.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|25.09.2011
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.09.2011
|1' -37'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.08.2011
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.08.2011
|89' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.07.2011
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.06.2011
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2011
|90' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.04.2011
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.04.2011
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)