Статистика по турнирам

Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008