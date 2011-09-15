Диего Ариас - статистика
#85 | Полузащитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Ариас
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Ариас
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -85'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Рубин (Казань)
|01.12.2011
|84' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|03.11.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|20.10.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|29.09.2011
|1' -51'
|Рубин (Казань)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|38'