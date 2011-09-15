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    Диего Ариас - статистика

    #85 | Полузащитник
    Имя Диего
    Фамилия Ариас
    Команда Атлетико Насьональ
    Состав Основной
    Родной город Богота
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1985 (37 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -85' ПАОК (Салоники) 1:1 Рубин (Казань)
    01.12.2011 84' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 ПАОК (Салоники)
    03.11.2011 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 1:3 ПАОК (Салоники)
    20.10.2011 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    29.09.2011 1' -51' Рубин (Казань) 2:2 ПАОК (Салоники)
    15.09.2011 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 Тоттенхэм (Лондон)
    38'
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