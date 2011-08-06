Михаэль Шульце - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Шульце
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Геттинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1989 (34 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Шульце
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Геттинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1989 (34 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2011
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|27.08.2011
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|19.08.2011
|21' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29'
|13.08.2011
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|06.08.2011
|84' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)