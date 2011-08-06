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    Михаэль Шульце - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Михаэль
    Фамилия Шульце
    Команда Кайзерслаутерн
    Состав Основной
    Родной город Геттинген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1989 (34 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2011 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    27.08.2011 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 3:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    19.08.2011 21' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    29'
    13.08.2011 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    06.08.2011 84' -90' Кельн (Кельн) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
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