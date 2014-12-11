Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011