Паул Папп - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Паул
|Фамилия
|Папп
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Деж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Паул
|Фамилия
|Папп
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Деж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:2
|Динамо (Киев)
|45'
|27.11.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|77'
|23.10.2014
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|02.10.2014
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|38'
|18.09.2014
|67' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)