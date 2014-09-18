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    Паул Папп - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Паул
    Фамилия Папп
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Деж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1989 (33 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 6 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:2 Динамо (Киев)
    45'
    27.11.2014 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    06.11.2014 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:2 ФКСБ (Бухарест)
    77'
    23.10.2014 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    02.10.2014 1' -90' Динамо (Киев) 3:1 ФКСБ (Бухарест)
    38'
    18.09.2014 67' -90' ФКСБ (Бухарест) 6:0 Ольборг (Ольборг)
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