Михаэль Баррантес - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Баррантес
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Баррантес
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2014
|Был в запасе
|Нидерланды
|0:0
(4:3)п
|Коста-Рика
|29.06.2014
|Был в запасе
|Коста-Рика
|1:1
(5:3)п
|Греция
|24.06.2014
|77' -90'
|Коста-Рика
|0:0
|Англия
|20.06.2014
|Был в запасе
|Италия
|0:1
|Коста-Рика
|14.06.2014
|88' -90'
|Уругвай
|1:3
|Коста-Рика