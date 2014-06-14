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    Михаэль Баррантес - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Михаэль
    Фамилия Баррантес
    Команда Олесунн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1983 (39 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коста-Рика 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.07.2014 Был в запасе Нидерланды 0:0
    (4:3)п    		 Коста-Рика
    29.06.2014 Был в запасе Коста-Рика 1:1
    (5:3)п    		 Греция
    24.06.2014 77' -90' Коста-Рика 0:0 Англия
    20.06.2014 Был в запасе Италия 0:1 Коста-Рика
    14.06.2014 88' -90' Уругвай 1:3 Коста-Рика
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