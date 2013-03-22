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    Конор Сэммон - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Конор
    Фамилия Сэммон
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ирландия 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2013 81' -90' Австрия 1:0 Ирландия
    06.09.2013 Был в запасе Ирландия 1:2 Швеция
    07.06.2013 73' -90' Ирландия 3:0 Фарерские острова
    81'
    26.03.2013 1' -90' Ирландия 2:2 Австрия
    22.03.2013 87' -90' Швеция 0:0 Ирландия
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