Конор Сэммон - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Сэммон
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Сэммон
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ирландия
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2013
|81' -90'
|Австрия
|1:0
|Ирландия
|06.09.2013
|Был в запасе
|Ирландия
|1:2
|Швеция
|07.06.2013
|73' -90'
|Ирландия
|3:0
|Фарерские острова
|81'
|26.03.2013
|1' -90'
|Ирландия
|2:2
|Австрия
|22.03.2013
|87' -90'
|Швеция
|0:0
|Ирландия