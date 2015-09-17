Тобиас Миккельсен - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Миккельсен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Миккельсен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|69' -90'
|Днепр (Днепр)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|26.11.2015
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|05.11.2015
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|Лацио (Рим)
|22.10.2015
|62' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|01.10.2015
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|17.09.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)
|16'