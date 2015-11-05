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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Лацио
Русенборг - Лацио: обзор матча 05 ноября 2015
Русенборг
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
9'
Ф. Джорджевич
29'
Ф. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Лацио
83'
Красная карточка
Б. Кейта
82'
Желтая карточка
Р. Кишна
75'
Замена
С. Маури
️️️️
Р. Моррисон
66'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
А. Содерлунд
66'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Ф. Мидтсьё
62'
45'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Кандрева
Замена
Й. Бьордаль
️️️️
Т. Региниуссен
33'
29'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
О. Онази
21'
Желтая карточка
Ш. Раду
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
Р. Кишна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
16
Йорген Скельвик
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-1-5-1
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
4
Региниуссен
7
Хелланд
10
Селнаэс
18
Мидтсьё
22
Свенссон
31
Йенсен
11
Миккельсен
16
Скельвик
16
Содерлунд
4-3-1-2
1
Бериша
25
Конко
19
Джентилетти
26
Раду
29
Худт
87
Кандрева
12
Онази
32
Катальди
11
Моррисон
35
Кишна
20
Джорджевич
4
Региниуссен
14
Бьордаль
14
Бьордаль
4
Региниуссен
18
Мидтсьё
16
Конрадсен
16
Конрадсен
18
Мидтсьё
16
Содерлунд
10
Вилхьялмссон
10
Вилхьялмссон
16
Содерлунд
11
Моррисон
6
Маури
6
Маури
11
Моррисон
20
Джорджевич
21
Матри
21
Матри
20
Джорджевич
87
Кандрева
17
Кейта
17
Кейта
87
Кандрева
Остались в запасе
Русенборг
Лацио
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Остались в запасе
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Русенборг - Лацио
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Леркендаль
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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