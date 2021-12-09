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Маркус Халсти
Статистика
Маркус Халсти - статистика
Завершил карьеру
19 марта 1984 (42), Хельсинки
#4 | Полузащитник
185 см | 85 кг
Финляндия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Дания. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХИК
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
ЛАСК
3 : 0
09.12.2021
ХИК
1' - 90'
7'
Лига конференций, 5 тур
ХИК
1 : 0
25.11.2021
Алашкерт
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Маккаби
3 : 0
04.11.2021
ХИК
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
ХИК
0 : 5
21.10.2021
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Алашкерт
2 : 4
30.09.2021
ХИК
Был в запасе
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