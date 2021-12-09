Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Дания. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011