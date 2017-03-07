Алекс Брюс - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Брюс
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Норвич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Брюс
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Норвич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|57' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.04.2017
|80' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|07.03.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)