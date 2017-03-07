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    Алекс Брюс - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Алекс
    Фамилия Брюс
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Родной город Норвич
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 57' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Лидс (Лидс)
    29.04.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.04.2017 80' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    04.04.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.03.2017 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    07.03.2017 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
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