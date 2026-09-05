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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Сатурн
Дмитрий Бирюков
Статистика
Дмитрий Бирюков - статистика
Сатурн
22 декабря 1993 (32)
#24 | Нападающий
178 см | 70 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Ротор-2
1 : 3
05.09.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Строгино
0 : 2
30.08.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Квант
2 : 6
22.08.2026
Сатурн
83' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сатурн
10
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Ротор-2
1 : 3
05.09.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Строгино
0 : 2
30.08.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Квант
2 : 6
22.08.2026
Сатурн
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Сатурн
1 : 0
15.08.2026
СКА-Хабаровск-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Салют
3 : 1
08.08.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сатурн
4 : 2
01.08.2026
Шумбрат
75' - 90'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
0 : 4
25.07.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
79' - 90'
81, 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Сатурн
0 : 0
30.05.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Сатурн
2 : 1
24.05.2026
Арсенал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Сатурн
0 : 1
16.05.2026
Ротор-2
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Сатурн
3 : 1
02.05.2026
Квант
1' - 6'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
25.04.2026
Сатурн
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Сатурн
2 : 1
18.04.2026
Салют
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Шумбрат
3 : 1
11.04.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Сатурн
4 : 3
04.04.2026
Орел
Был в запасе
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