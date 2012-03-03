|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|7
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2012
|1' -59'
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|07.04.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:3
|Заря (Луганск)
|90' 90'
|01.04.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|25.03.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|49'
|17.03.2012
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|10.03.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Черноморец (Одесса)
|03.03.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)