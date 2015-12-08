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Александр Цауня
Статистика
Александр Цауня - статистика
Завершил карьеру
19 января 1988 (38), Даугавпилс
#19 | Полузащитник
174 см | 66 кг
Латвия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2016
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Copa del Sol 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
ПСВ
2 : 1
08.12.2015
ЦСКА
1' - 90'
77'
Лига чемпионов, 5 тур
ЦСКА
0 : 2
25.11.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
ЦСКА
1 : 1
21.10.2015
Манчестер Юнайтед
86' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
ЦСКА
3 : 2
30.09.2015
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Вольфсбург
1 : 0
15.09.2015
ЦСКА
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Спарта
2 : 3
05.08.2015
ЦСКА
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
ЦСКА
2 : 2
28.07.2015
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Был в запасе
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