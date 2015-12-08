Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Copa del Sol 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011