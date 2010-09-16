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    Лефтерис Сакеллариу - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Лефтерис
    Фамилия Сакеллариу
    Команда Керкира
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 Был в запасе Динамо (Загреб) 0:1 ПАОК (Салоники)
    02.12.2010 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    04.11.2010 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    21.10.2010 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 ПАОК (Салоники)
    30.09.2010 15' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Динамо (Загреб)
    58'
    16.09.2010 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 ПАОК (Салоники)
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