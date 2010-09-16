Лефтерис Сакеллариу - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Лефтерис
|Фамилия
|Сакеллариу
|Команда
|Керкира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Лефтерис
|Фамилия
|Сакеллариу
|Команда
|Керкира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:1
|ПАОК (Салоники)
|02.12.2010
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|04.11.2010
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|ПАОК (Салоники)
|30.09.2010
|15' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|58'
|16.09.2010
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|ПАОК (Салоники)