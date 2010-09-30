Анестис Арьириу - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Анестис
|Фамилия
|Арьириу
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1988 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Анестис
|Фамилия
|Арьириу
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1988 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|04.11.2010
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|21.10.2010
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|АЕК (Афины)
|50'
|30.09.2010
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:2
|АЕК (Афины)