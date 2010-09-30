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    Анестис Арьириу - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Анестис
    Фамилия Арьириу
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1988 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 Был в запасе АЕК (Афины) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    01.12.2010 Был в запасе Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    04.11.2010 Был в запасе АЕК (Афины) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    21.10.2010 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:0 АЕК (Афины)
    50'
    30.09.2010 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 4:2 АЕК (Афины)
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