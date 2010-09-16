Кристоф Заурер - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Заурер
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Заурер
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|46' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:0
|Рапид (Вена)
|02.12.2010
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Порту (Порту)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|ЦСКА (София)
|21.10.2010
|1' -64'
|ЦСКА (София)
|0:2
|Рапид (Вена)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Бешикташ (Стамбул)
|16.09.2010
|1' -62'
|Порту (Порту)
|3:0
|Рапид (Вена)