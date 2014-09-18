Укра - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Андре Филипе
|Фамилия
|Монтейро
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Андре Филипе
|Фамилия
|Монтейро
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|68' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|61' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.11.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|36'
|23.10.2014
|1' -69'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|02.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|1' -81'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:3
|Динамо (Киев)