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    Борис Галчев - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Борис
    Фамилия Галчев
    Команда Ботев
    Состав Основной
    Родной город Разлог
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 1983 (39 лет)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 87' -90' Порту (Порту) 3:1 ЦСКА (София)
    02.12.2010 1' -74' ЦСКА (София) 1:2 Бешикташ (Стамбул)
    04.11.2010 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 ЦСКА (София)
    90'
    30.09.2010 79' -90' ЦСКА (София) 0:1 Порту (Порту)
    16.09.2010 46' -90' Бешикташ (Стамбул) 1:0 ЦСКА (София)
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