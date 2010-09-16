Борис Галчев - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Галчев
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Разлог
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Галчев
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Разлог
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|87' -90'
|Порту (Порту)
|3:1
|ЦСКА (София)
|02.12.2010
|1' -74'
|ЦСКА (София)
|1:2
|Бешикташ (Стамбул)
|04.11.2010
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|ЦСКА (София)
|90'
|30.09.2010
|79' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Порту (Порту)
|16.09.2010
|46' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:0
|ЦСКА (София)