Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Бешикташ
ЦСКА София - Бешикташ: обзор матча 02 декабря 2010
ЦСКА София
02.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
79'
К. Шеридан
59'
Т. Запоточны
64'
Ф. Голошко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Бешикташ
Желтая карточка
К. Янев
Желтая карточка
Р. Хильберт
ГОЛ! 1:2!
К. Шеридан
Пас отдал
С. Делев
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Р. Табата
Замена
К. Шеридан
️️️️
А. Тонев
Замена
К. Янев
️️️️
Б. Галчев
ГОЛ! 0:2!
Ф. Голошко
ГОЛ! 0:1!
Т. Запоточны
Пас отдал
Гути
Желтая карточка
Т. Янчев
Замена
Х. Арикан
️️️️
Д. Генен
Замена
А. Кучик
️️️️
М. Нобре
Желтая карточка
И. Кейбаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
23
Раис М'Боли
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
25
Йордан Минев
ЛЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
71
Борис Галчев
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
99
Мичел Платини
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
28
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
14
Гути
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
10
Родриго Табата
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Марсио Нобре
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
27
Мартин Дечев
ЦЗ
8
Румен Трифонов
ЦП
8
Коста Янев
ЦП
9
Дормушали Саиходжа
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
0
Али Кучик
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
3-2-2-3
23
М'Боли
87
Грилло
5
Янчев
2
Виданов
25
Минев
4
Стоянов
71
Галчев
24
Тонев
28
Маркиньос
7
Делев
99
Платини
3-5-2
1
Генен
5
Запоточны
22
Гулум
12
Кейбаши
19
Хильберт
15
Аурелио
28
Эрнст
10
Табата
14
Гути
21
Голошко
11
Нобре
24
Тонев
9
Шеридан
9
Шеридан
24
Тонев
71
Галчев
8
Янев
8
Янев
71
Галчев
11
Нобре
0
Кучик
0
Кучик
11
Нобре
1
Генен
25
Арикан
25
Арикан
1
Генен
10
Табата
20
Уйсал
20
Уйсал
10
Табата
Остались в запасе
ЦСКА София
Бешикташ
8
Румен Трифонов
ЦП
9
Дормушали Саиходжа
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
27
Мартин Дечев
ЦЗ
1
Здравко Чавдаров
ВР
Главный тренер
Павел Дочев
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
90
Умут Кая
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
8
Румен Трифонов
ЦП
9
Дормушали Саиходжа
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
27
Мартин Дечев
ЦЗ
1
Здравко Чавдаров
ВР
Остались в запасе
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
90
Умут Кая
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча ЦСКА София - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
Новости команд
Все
ЦСКА София
Бешикташ
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
ЦСКА София – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+