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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - ЦСКА София
Бешикташ - ЦСКА София: обзор матча 16 сентября 2010
Бешикташ
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА София
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - ЦСКА София
Замена
Д. Саиходжа
️️️️
Г. Нельсон
Замена
Бобо
️️️️
Р. Табата
Замена
Л. Трекаричи
️️️️
А. Тонев
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ф. Голошко
Желтая карточка
К. Стоянов
Замена
Б. Галчев
️️️️
Уильям
Замена
И. Тораман
️️️️
М. Феррари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
25
Хакан Арикан
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
10
Родриго Табата
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
14
Гути
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Марсио Нобре
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
ЦСКА София
23
Раис М'Боли
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
6
Джузеппе Акваро
ЦЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
8
Румен Трифонов
ЦП
23
Уильям
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
28
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Бешикташ
1
Рушту
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Нихат
ЦФ
13
Бобо
ЦФ
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
10
Лукас Трекаричи
ЦП
71
Борис Галчев
ЦП
10
Томи Костандинов
ЦП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
9
Дормушали Саиходжа
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
3-5-2
25
Арикан
0
Узулмез
27
Феррари
5
Запоточны
10
Табата
28
Эрнст
14
Гути
17
Даг
19
Хильберт
21
Голошко
11
Нобре
4-4-2
23
М'Боли
6
Акваро
5
Янчев
2
Виданов
4
Стоянов
23
Уильям
8
Нельсон
24
Тонев
8
Трифонов
28
Маркиньос
9
Шеридан
27
Феррари
5
Тораман
5
Тораман
27
Феррари
21
Голошко
7
Куарежма
7
Куарежма
21
Голошко
10
Табата
13
Бобо
13
Бобо
10
Табата
24
Тонев
10
Трекаричи
10
Трекаричи
24
Тонев
23
Уильям
71
Галчев
71
Галчев
23
Уильям
8
Нельсон
9
Саиходжа
9
Саиходжа
8
Нельсон
Остались в запасе
Бешикташ
ЦСКА София
1
Рушту
ВР
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
10
Томи Костандинов
ЦП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
1
Здравко Чавдаров
ВР
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Остались в запасе
1
Рушту
ВР
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Остались в запасе
10
Томи Костандинов
ЦП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
1
Здравко Чавдаров
ВР
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Главный тренер
Павел Дочев
Статистика матча Бешикташ - ЦСКА София
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
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3 : 0
08.11.2026
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Селтик
3 : 2
05.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Иненю
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