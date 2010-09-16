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    Джузеппе Акваро - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джузеппе
    Фамилия Акваро
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -90' Порту (Порту) 3:1 ЦСКА (София)
    04.11.2010 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 ЦСКА (София)
    59'
    21.10.2010 1' -90' ЦСКА (София) 0:2 Рапид (Вена)
    30.09.2010 1' -90' ЦСКА (София) 0:1 Порту (Порту)
    78'
    16.09.2010 1' -90' Бешикташ (Стамбул) 1:0 ЦСКА (София)
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