Джузеппе Акваро - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Акваро
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Акваро
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -90'
|Порту (Порту)
|3:1
|ЦСКА (София)
|04.11.2010
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|ЦСКА (София)
|59'
|21.10.2010
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|Рапид (Вена)
|30.09.2010
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Порту (Порту)
|78'
|16.09.2010
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:0
|ЦСКА (София)