Франк Демоуге - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Демоуге
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Демоуге
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Утрехт
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2010
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|37' 81'
|04.11.2010
|1' -82'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|Утрехт (Утрехт)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|16.09.2010
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|37'