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    Франк Демоуге - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Франк
    Фамилия Демоуге
    Команда Рода
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 1982 (40 лет)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Утрехт 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2010 1' -90' Утрехт (Утрехт) 3:3 Наполи (Неаполь)
    37' 81'
    04.11.2010 1' -82' ФКСБ (Бухарест) 3:1 Утрехт (Утрехт)
    21.10.2010 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    30.09.2010 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    16.09.2010 1' -90' Наполи (Неаполь) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    37'
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