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    Уоллес - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Фернандо
    Фамилия Уоллес
    Команда Ксанти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 октября 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 5 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    04.05.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 6:0 Волынь (Луцк)
    27.04.2014 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Говерла (Ужгород)
    24.04.2014 18' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Днепр (Днепр)
    90'
    19.04.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:2 Мариуполь (Мариуполь)
    05.04.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Металлург (Донецк)
    29.03.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:1 Говерла (Ужгород)
    2'
    16.03.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Говерла (Ужгород)
    81'
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