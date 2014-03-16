Уоллес - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Уоллес
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Уоллес
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|6:0
|Волынь (Луцк)
|27.04.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|24.04.2014
|18' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|90'
|19.04.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.04.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Металлург (Донецк)
|29.03.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|2'
|16.03.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|81'