Михаэль Ямтфалл - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Ямтфалл
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Ямтфалл
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -66'
|Арис (Салоники)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|21.10.2010
|82' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|30.09.2010
|85' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Арис (Салоники)
|16.09.2010
|72' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Русенборг (Тронхейм)