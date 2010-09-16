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    Михаэль Ямтфалл - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Михаэль
    Фамилия Ямтфалл
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -66' Арис (Салоники) 2:0 Русенборг (Тронхейм)
    04.11.2010 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    21.10.2010 82' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Русенборг (Тронхейм)
    30.09.2010 85' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:1 Арис (Салоники)
    16.09.2010 72' -90' Байер (Леверкузен) 4:0 Русенборг (Тронхейм)
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