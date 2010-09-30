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    Даниэль Цесарец - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Цесарец
    Команда Славен Белупо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1983 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Арис (Салоники)
    15.02.2011 70' -90' Арис (Салоники) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    16.12.2010 1' -78' Арис (Салоники) 2:0 Русенборг (Тронхейм)
    45'
    01.12.2010 1' -83' Атлетико (Мадрид) 2:3 Арис (Салоники)
    30.09.2010 62' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:1 Арис (Салоники)
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