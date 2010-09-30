Даниэль Цесарец - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Цесарец
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Цесарец
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2011
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Арис (Салоники)
|15.02.2011
|70' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|16.12.2010
|1' -78'
|Арис (Салоники)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|45'
|01.12.2010
|1' -83'
|Атлетико (Мадрид)
|2:3
|Арис (Салоники)
|30.09.2010
|62' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Арис (Салоники)