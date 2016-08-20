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    Пабло Армеро - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Пабло
    Фамилия Армеро
    Команда Америка
    Состав Основной
    Родной город Тумако
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 73
    Стоимость:
    € 1,25
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Удинезе (Удине)
    01.10.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:3 Лацио (Рим)
    25.09.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    18.09.2016 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Кьево (Верона)
    11.09.2016 1' -90' Милан (Милан) 0:1 Удинезе (Удине)
    90'
    20.08.2016 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Удинезе (Удине)
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