Пабло Армеро - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Армеро
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тумако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|73
Стоимость:
€ 1,25
млн
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Армеро
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тумако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Лацио (Рим)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|18.09.2016
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Кьево (Верона)
|11.09.2016
|1' -90'
|Милан (Милан)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|90'
|20.08.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Удинезе (Удине)