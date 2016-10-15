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Пабло Армеро
Статистика
Пабло Армеро - статистика
Завершил карьеру
2 ноября 1986 (39), Тумако
#7 | Защитник
174 см | 73 кг
Колумбия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия А 2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Америки 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 1
15.10.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
01.10.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 0
25.09.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 2
21.09.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 2
18.09.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0 : 1
11.09.2016
Удинезе
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
20.08.2016
Удинезе
Был в запасе
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