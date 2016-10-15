Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011