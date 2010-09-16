Горан Йозинович - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Йозинович
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|70
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Йозинович
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -60'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|01.12.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|53'
|04.11.2010
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|2:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.10.2010
|80' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|16.09.2010
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:1
|Хайдук (Сплит)