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    Горан Йозинович - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Горан
    Фамилия Йозинович
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 августа 1990 (32 года)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -60' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Хайдук (Сплит)
    01.12.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    53'
    04.11.2010 Был в запасе Хайдук (Сплит) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.10.2010 80' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Хайдук (Сплит)
    30.09.2010 Был в запасе Хайдук (Сплит) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    16.09.2010 Был в запасе АЕК (Афины) 3:1 Хайдук (Сплит)
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