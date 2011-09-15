Мирко Оремуш - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Оремуш
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трогир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Оремуш
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трогир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Легия (Варшава)
|01.12.2011
|Был в запасе
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.10.2011
|1' -83'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|68'
|29.09.2011
|1' -84'
|Легия (Варшава)
|3:2
|Хапоэль (Тель-Авив)
|15.09.2011
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|Бухарест (Бухарест)