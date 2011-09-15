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    Мирко Оремуш - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Мирко
    Фамилия Оремуш
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Родной город Трогир
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 сентября 1988 (34 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 2:0 Легия (Варшава)
    01.12.2011 Был в запасе Бухарест (Бухарест) 1:3 Хапоэль (Тель-Авив)
    20.10.2011 1' -83' Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    68'
    29.09.2011 1' -84' Легия (Варшава) 3:2 Хапоэль (Тель-Авив)
    15.09.2011 1' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 Бухарест (Бухарест)
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