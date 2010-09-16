Кристиан Назути - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Назути
|Команда
|Либертад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Назути
|Команда
|Либертад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|04.11.2010
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|30.09.2010
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:2
|АЕК (Афины)
|16.09.2010
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:1
|Хайдук (Сплит)