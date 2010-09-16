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    Кристиан Назути - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Назути
    Команда Либертад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 Был в запасе АЕК (Афины) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    01.12.2010 Был в запасе Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    04.11.2010 1' -90' АЕК (Афины) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    30.09.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:2 АЕК (Афины)
    16.09.2010 Был в запасе АЕК (Афины) 3:1 Хайдук (Сплит)
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