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    Нэтан Бернс - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Нэтан
    Фамилия Бернс
    Команда Веллингтон Феникс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1988 (34 года)
    Рост 173
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -63' Штурм (Грац) 1:3 АЕК (Афины)
    43'
    01.12.2011 1' -46' АЕК (Афины) 1:2 Андерлехт (Брюссель)
    19'
    04.11.2011 1' -46' АЕК (Афины) 1:3 Локомотив (Москва)
    20.10.2011 1' -66' Локомотив (Москва) 3:1 АЕК (Афины)
    29.09.2011 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Штурм (Грац)
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