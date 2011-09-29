Нэтан Бернс - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Нэтан
|Фамилия
|Бернс
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Имя
|Нэтан
|Фамилия
|Бернс
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -63'
|Штурм (Грац)
|1:3
|АЕК (Афины)
|43'
|01.12.2011
|1' -46'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Андерлехт (Брюссель)
|19'
|04.11.2011
|1' -46'
|АЕК (Афины)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|20.10.2011
|1' -66'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|АЕК (Афины)
|29.09.2011
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Штурм (Грац)